Кавазашвили извинился за слова о проблемах Бубнова перед его женой

Москва, 18 июля. Бывший вратарь сборной СССР по футболу, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили извинился перед женой бывшего игрока «Спартака» Александра Бубнова Зоей за слова о проблемах ее супруга.

Футболист ранее заявлял о проблемах со здоровьем у Бубнова. Он отметил, что утверждения были основаны на чужих словах.

«Очень жалею, что вообще об этом упомянул, очень. Я как считал Бубнова товарищем, так и уважаю по сей день. Но мне было горько от того, что я услышал. У меня болит душа, что видимо человек заболел, но я же не говорил, что он сумасшедший», — подчеркнул Кавазашвили.

Бывший вратарь сборной СССР сообщил, что не общался с Бубновым после того случая, когда тот звонил ему осенью прошлого года. Кавазашвили также напомнил, что с удовольствием помог другу, когда был вопрос о сердечно-сосудистой хирургии, так как «он замечательный парень, который на стороне правды».

Футболист подчеркнул, что считает нетактичным обращения к супруге Бубнова с вопросами о его состоянии и пообещал помочь «другу Саше». Но отметил, что пока к нему никто не обращался.

«Возможно, Зоя обиделась. То, что я сказал журналистам, это может обидеть близкого человека. Я приношу свои извинения, если это так. Я не хотел. Я прямой человек и всегда говорю, что знаю», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Ранее Кавазашвили прокомментировал скандал с членами футбольного клуба «Зенит» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, которые имитировали половой акт в раздевалке. По его мнению, футболисты должны быть отстранены от участия в матче Кубка России против «Спартака» и оштрафованы.