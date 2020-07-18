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Перелеты на Дальнем Востоке могут стать дешевле

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Перелеты на Дальнем Востоке могут стать дешевле

Москва, 18 июля. Первым этапом создания дальневосточного перевозчика будет выкуп акций авиакомпании «Аврора» правительством Сахалинской области. Об этом заявил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Илья Белавинцев.

Ранее сообщалось, что Сахалинская область, владеющая 49% акций «Авроры», намерена выкупить остальной пакет у «Аэрофлота». Белавинцев подтвердил, что данный ход будет первым этапом создания дальневосточной авиакомпании.

«На втором этапе мы видим необходимым шагом рассмотрение вопроса по целесообразности вхождения во владение этих акций другими субъектами, чтобы в рамках этой компании учитывались интересы всех субъектов», — говорит чиновник.

Отмечается, что это позволит увеличить субсидирование билетов для региона, что позволит значительно снизить стоимость перелетов на Дальнем Востоке. Белавинцев подчеркнул, что в рамках создания нового перевозчика планируется построить центр техобслуживания самолетов.

Глава Якутии Айсен Николаев в свою очередь отмечал, что к альянсу при создании дальневосточного авиаперевозчика можно подключить «Якутию» и «Полярные авиалинии», так как у этих компаний есть компетенции по использованию отечественных самолетов.

Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке.

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Источник: ТАСС
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