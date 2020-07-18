Пентагон заявил о ядерном превосходстве над соперниками

Вашингтон, 18 июля. США имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов. Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство», — заявил руководитель министерства обороны США.

На онлайн-встрече с личным составом и гражданскими служащими Пентагона Эспер сообщил, что США модернизирует свои стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и несущие ядерные ракеты подводные лодки. Благодаря этому, по его словам, они станут «мощнее», чем у конкурентов.

Глава Пентагона отметил важность дальнейшей модернизации ядерных сил, добавив, что США намерены действовать таким образом исключительно ради сдерживания потенциальных конфликтов.

Отметим, в начале июля Эспер заявил, что за первый год работы в своей должности ведомству удалось успешно «сдержать агрессивные действия» России и ряда других стран.

«За прошедший год министерство сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая», — говорилось в его заявлении.

Оценивая слова Марка Эспера, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей подверг сомнению возможности Пентагона «сдерживать» Москву и Пекин. Парламентарий не исключил, что деньги в бюджете оборонного ведомства США под «сдерживание» России закладываются не просто так, а в коррупционных целях.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что Эспер пытался отвлечь внимание граждан от геополитических преступлений США, заявляя о сдерживании американским оборонным ведомством «агрессивных действий» России. Свою позицию сенатор объяснил тем, что для подобного «сдерживания» РФ никаких оснований не давала.