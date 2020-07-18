ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама

Дамаск, 18 июля. Сирийские системы ПВО отразили налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе города Саламия в провинции Хама. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает государственный телеканал Сирии Аль-Ахбар.

О нападении неизвестных беспилотников на Саламию сообщало в четверг вечером агентство САНА. БПЛА были сбиты противовоздушной обороной республики.

«Звуки взрывов слышные в городе Саламия это результат [удара] ПВО по беспилотникам в районе города»,- отметили в телеканале.

Происхождение беспилотников и их отправная точка не уточняется.

Ранее террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли восемь населенных пунктов в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.