Москва, 18 июля. Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева призналась в «чудовищной» ошибке молодости. Она жалеет о своем решении выйти замуж в 25 лет.

Лазарева поделилась своими размышлениями в поздравительном посте в Instagram в честь 25-летия ее сына Степана. Как отмечает телеведущая, 25 лет — определенная веха для нее. По ее словам, именно в этом возрасте начинается настоящее взросление.

«В 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя 10 лет», — пишет Лазарева.

Также она добавила, что 17 июля она официально оформила отношения с телеведущим Михаилом Шацем. Их браку исполнилось 22 года.

Весной сообщалось, что Татьяна Лазарева была госпитализирована в Испании. По словам артистки, она почувствовала быстро нарастающую сильную боль в нижней части живота и вызвала себе скорую. Анализы показали, что причина болей — сдвинувшийся камень в левой почке размером в 0,7 см.

Ранее Татьяна Лазарева рассказала, как она преодолевает трудности в жизни. По ее словам, после проблем в жизни открываются новые горизонты. Для преодоления трудностей она советует утешать себя добрыми словами. Она отметила, что рано или поздно черные полосы в жизни заканчиваются и начинаются новые и успешные периоды.