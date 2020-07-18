Москва, 18 июля. Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева призналась в «чудовищной» ошибке молодости. Она жалеет о своем решении выйти замуж в 25 лет.
Лазарева поделилась своими размышлениями в поздравительном посте в Instagram в честь 25-летия ее сына Степана. Как отмечает телеведущая, 25 лет — определенная веха для нее. По ее словам, именно в этом возрасте начинается настоящее взросление.
«В 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя 10 лет», — пишет Лазарева.
Также она добавила, что 17 июля она официально оформила отношения с телеведущим Михаилом Шацем. Их браку исполнилось 22 года.
Весной сообщалось, что Татьяна Лазарева была госпитализирована в Испании. По словам артистки, она почувствовала быстро нарастающую сильную боль в нижней части живота и вызвала себе скорую. Анализы показали, что причина болей — сдвинувшийся камень в левой почке размером в 0,7 см.
Моему сыну сегодня 25???? Я вообще не очень большой сторонник каждый год выкладывать посты на день рождения своих детей, мол, вот, полюбуйтесь, что выросло. Да и они не сильно «за» обычно. Но 25 - это какая-то веха для меня. Я серьезно считаю, что именно с этого возраста по-настоящему начинается взросление. До этого ты как будто бы присматриваешься к этому миру, разбираешься, вглядываешься: ну что тут у вас происходит, как все устроено? И разобравшись (как в этом возрасте кажется)) начинаешь уже более осмысленно двигаться вперёд. Ну как, осмысленно... я вот, например, в 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая) Поправила я ее спустя десять лет???? Кстати, ровно в день рождения Степана мы с Михаилом расписались, так что сегодня ещё и 22 года нашему браку???? Но сегодня, провожая свою кровиночку в новую четверть века, я не могу удержаться от слов и чувств, которые просятся наружу. Сегодня можно???? 25 лет назад из меня вынули и положили мне на грудь маленький, еле живой, полузадушенный комок, и я тогда вдруг поняла, что это часть меня. Столько всего было с тобой и со мной за эти 25 лет, и нет такого дня, чтобы я о тебе не думала. Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха. И как же ты красиво меняешься и растёшь, мой любимый малыш. С днём рождения, дорогой @5tepan! Будь счастлив!????
Ранее Татьяна Лазарева рассказала, как она преодолевает трудности в жизни. По ее словам, после проблем в жизни открываются новые горизонты. Для преодоления трудностей она советует утешать себя добрыми словами. Она отметила, что рано или поздно черные полосы в жизни заканчиваются и начинаются новые и успешные периоды.