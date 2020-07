Татьяна Лазарева призналась в «чудовищной» ошибке молодости

Моему сыну сегодня 25???? Я вообще не очень большой сторонник каждый год выкладывать посты на день рождения своих детей, мол, вот, полюбуйтесь, что выросло. Да и они не сильно «за» обычно. Но 25 - это какая-то веха для меня. Я серьезно считаю, что именно с этого возраста по-настоящему начинается взросление. До этого ты как будто бы присматриваешься к этому миру, разбираешься, вглядываешься: ну что тут у вас происходит, как все устроено? И разобравшись (как в этом возрасте кажется)) начинаешь уже более осмысленно двигаться вперёд. Ну как, осмысленно... я вот, например, в 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая) Поправила я ее спустя десять лет???? Кстати, ровно в день рождения Степана мы с Михаилом расписались, так что сегодня ещё и 22 года нашему браку???? Но сегодня, провожая свою кровиночку в новую четверть века, я не могу удержаться от слов и чувств, которые просятся наружу. Сегодня можно???? 25 лет назад из меня вынули и положили мне на грудь маленький, еле живой, полузадушенный комок, и я тогда вдруг поняла, что это часть меня. Столько всего было с тобой и со мной за эти 25 лет, и нет такого дня, чтобы я о тебе не думала. Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха. И как же ты красиво меняешься и растёшь, мой любимый малыш. С днём рождения, дорогой @5tepan! Будь счастлив!????

