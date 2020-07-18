Пранкер Вован назвал отзыв дипломатов Польши при ООН попыткой скрыть непрофессионализм

Москва, 18 июля. Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) назвал отзыв польских дипломатов при ООН из-за его с Лексусом звонка вновь избранному президенту Польши Анджею Дуде попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД страны и офиса главы государства.

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша позвонили Дуде. В ходе разговора пранкеры подняли вопрос о Второй мировой войне, предложив ему забрать Львов и некоторые другие украинские города.

Предложение встретил категорический отказ президента. Он заверил, что в Польше нет таких настроений, а Варшава находится в хороших отношениях с Киевом.

Пранкеры опубликовали запись разговора на своем канале в YouTube. Они позвонили главе Польши под предлогом поздравлений с победой на президентских выборах. Позже польский МИД отозвал на родину двух работников постоянного представительства при ООН.

«Это попытка скрыть непрофессионализм руководства МИД, перенести ответственность на каких- то мелких сотрудников, которые, вполне возможно, и не виноваты. Не только МИД, но и офис президента в этой схеме участвовал», — прокомментировал ситуацию РИА Новости Кузнецов.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что розыгрыш Лексуса и Вована мог быть «актом дезинформации со стороны России». По словам министра, целью звонка могло быть ухудшение отношений Варшавы и Киева.

Чапутович считает, что на это указывают заданные Дуде вопросы. Но, по мнению министра, ответы президента Польши были правильными и не подвергли страну «риску каких-либо недоразумений в отношениях с каким-либо государством».