Анкара раскритиковала США за давление на «Турецкий поток»

Анкара, 18 июля. Турция тесно сотрудничает с Россией в энергетической сфере, в связи с этим Анкара выступает против односторонних санкций США. Об этом сообщил дипломатический источник в Турции, комментируя намерение Вашингтона ввести санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В Анкаре подчеркнули, что Турция имеет очень тесные отношения с РФ в энергетической сфере.

«Турецкий поток» — это проект, созданный и реализованный в соответствии с потребностями и требованиями государств региона. Поэтому мы не считаем правильным, что (США. — Прим. ФАН) подобным образом вмешиваются в дела соответствующих стран», — передает слова источника ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдепартамент намерен включить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в перечень проектов, подпадающих под ограничения в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в свою очередь отмечал, что Брюссель глубоко обеспокоен участившимися случаями угроз санкций со стороны Вашингтона в отношении европейских предприятий, в том числе по проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».