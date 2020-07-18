ВОЗ заявила о рекордном приросте заразившихся COVID-19

Москва, 18 июля. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно официальным данным ВОЗ, за сутки выявлено 237 743 случая заражения COVID-19, зафиксировано 5 682 летальных случаев. В целом с начала пандемии в мире заразились коронавирусом 13 616 593 человек, скончались 585 727 пациентов.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 7 154 840 и Европе — 3 008 972.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, дают хорошие результаты.

По его словам, первая регистрация российской вакцины может состояться в августе. Министр уточнил, что регистрация может пройти в первой декаде месяца или в начале второй декады.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что ни он, ни его коллеги не ощутили каких-либо побочных эффектов от введенной вакцины. Гинцбург и другие сотрудники центра были привиты в целях предосторожности, это использование вакцины нельзя считать испытаниями. Непосредственно клинические испытания вакцины на добровольцах стартовали 18 июня.