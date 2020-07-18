ЕС раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Брюссель, 18 июля. Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями угроз санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я глубоко обеспокоен участившимся применением санкций со стороны США или угрозой их применения против европейский компаний и интересов. Мы наблюдали это в ситуациях вокруг Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и недавно в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», — говорится в заявлении Борреля.

Глава европейской дипломатии отметил недопустимость применения ограничительных мер в отношении европейских компаний, легально ведущих бизнес. Он подчеркнул, что ЕС должен определять свою политику без вмешательства посторонних.

Госдепартамент США включил газопровод «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока» в документ, относящийся к закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, теперь все связанные с российскими экспортными газопроводами инвестиции могут оказаться под американскими санкциями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции, передавал RT.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что новые санкции США против «СП-2» — это уже не дипломатия, а откровенное пиратство, «причем с выкручиванием рук, в том числе своим союзникам». Корнилов уверен, что в конечном итоге санкционные победы могут обернуться для Соединенных Штатов поражением. В свою очередь, России не стоит опасаться нового давления со стороны Вашингтона, она должна продолжать реализацию своего проекта.