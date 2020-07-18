Как сделать волосы мягкими: советы на каждый день

Мягкие и блестящие волосы порой вызывают настоящую зависть. Однако, чтобы добиться такого результата, за необходим постоянный уход, специальные маски и ежедневное использование защитных спреев. И все же сделать шевелюру шелковистой в домашних условиях возможно.

Как сделать волосы шелковистыми: домашние рецепты

Домашними масками начали пользоваться очень давно, что доказывает их эффективность. Они помогают напитать волосяные луковицы, укрепить их и сделать блестящими. Из года в год рецепты совершенствуются, в них появляются новые ингредиенты, но неизменным остается результат. При их регулярном применении даже самая жестка вода, сильное загрязнение воздуха или ультрафиолетовые лучи не будут страшны.

Одним из таких чудо-средств можно назвать маску из авокадо. Для ее приготовления понадобится половина авокадо, одно куриное яйцо, по одной столовой ложке оливкового и кокосового масел, столько же меда и воды. Все ингредиенты необходимо тщательно смешать в блендере, после чего равномерно распределить по голове. Смыть маску можно через 20 минут прохладной водой.

Любительницам корицы особо понравится маска, в которую входит эта специя. Чайную ложку корицы нужно смещать со столовой ложкой кокосового масла, затем полученное средство необходимо распределить по всей длине волос и оставить на час. Для усиленного действия обмотайте голову полотенцем. Такая маска не только хорошо питает, но и усиливает циркуляцию крови в коже, что способствует росту и укреплению волос.

С питанием волос отлично справляется и репейное масло, которое можно найти в любой аптеке. Маски из него можно делать несколько раз в неделю, оставляя на голове на несколько часов. Оно способствует усилению роста и делает шевелюру блестящей.

Смягчить шевелюру и сделать ее такой мягкой, как у ребенка, поможет отвар ромашки. Заварите около пяти пакетиков в большой кастрюле и отсудите до комнатной температуры. После мытья головы ополосните волосы получившимся отваром и промокните их полотенцем, если такую процедуру повторять каждый день, то даже сожженные утюжком пряди станут заметно мягче.

Секреты правильного ухода

Не зря многие говорят о пользе контрастного душа. Он благотворно сказывается не только на теле. Прохладная вода помогает закрыть чешуйки волоса, что препятствует его разрушению и ломкости. Также после выхода из ванной не старайтесь как можно скорее вытереть голову полотенцем. Так вы только навредите. Промокните пряди полотенцем, будто вы слегка их выжимаете.

Не стоит расчесывать влажные пряди. Так можно повредить луковицы, и нарушить рост. Подождите пока пряди немного подсохнут.

Стоит учитывать и пагубное воздействие приборов для укладки. Горячий воздух и высокая температура утюжка делают волосы жесткими и тусклыми, поэтому если вы хотите достичь идеала, то вам придется отказаться от ежедневной укладки. Если же ситуация этого сделать не позволяет, то обязательно приобретите средства, которые защитят ваши пряди от воздействия высоких температур.

Старайтесь хотя бы раз в два месяца подравнивать кончики. Так вы не только придадите своей прическе более опрятный вид, но и дадите волосам дополнительное питание. Ну, и конечно же витамины. На ногтях очень сильно сказывается их недостаток в организме. Но не спешите покупать первые попавшиеся «мармеладки»! Витамины должен назначить врач, получив результаты анализов.

Прежде чем заняться своей прической, обратите внимание на свое общее состояние. Ведь любое нарушение в работе организма сказывается на внешнем виде волос, делая их тусклыми и безжизненными.