Террористы открыли огонь по поселениям в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо

Дамаск, 18 июля. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли восемь населенных пунктов в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

С 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. За минувшие сутки со стороны боевиков, подконтрольных Турции, не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

«Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Бардих, один обстрел населенного пункта Джубас, один обстрел населенного пункта Хантунин в провинции Идлиб, два обстрела населенного пункта Ракм-Хадада, один обстрел населенного пункта Наура, один обстрел населенного пункта Бейт-Смайра в провинции Латакия, два обстрела населенного пункта Минзас в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — сообщили в ЦПВС.

В Центре по примирению добавили, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.