Маски для лица от прыщей: как выбрать верный уход

С проблемой возникновения прыщей можно столкнуться в любом возрасте. Несовершенства на коже могут сильно занизить самооценку и испортить важное мероприятие или долгожданное свидание. Но не стоит отчаиваться, ведь сейчас существует очень много способов избавиться от прыщей и стать обладательницей красивой и здоровой кожи.

Причины возникновения акне

Многие считают, что прыщи на лице возникают исключительно из-за отсутствия правильной гигиены. Однако это не всегда так. Ведь даже у самых заядлых чистюль порой можно увидеть воспаления на лице. По словам врачей, существует множество причин, из-за которых на лице появляются прыщи.

На состояние кожи очень сильно влияет питание. Если ваше ежедневное меню состоит из фастфуда и жареной пищи, то стоит изменить свои рацион. Ведь подобная еда провоцирует возникновение заболеваний ЖКТ, которые впоследствии отражаются на коже. Советуем посетить гастроэнтеролога и сдать необходимые анализы.

Еще одной причиной проблем с кожей, и куда более серьезной, может стать гормональный сбой. Причем нарушение гормонального фона свойственно не только подросткам, но и взрослым. В этом случае акне становится настоящим «сигналом бедствия», который вам подает организм. Поэтому не тяните время и обязательно посетите эндокринолога и гинеколога. Так вы сможете вылечить не только надоевшие прыщи, но и избавитесь от сопутствующих проблем с организмом.

В том случае, когда вы на сто процентов уверенны в своем здоровье, но прыщи все равно атакуют, советуем поменять уход. Возможно крем для лица, или пенка для умывания оказывают обратное действие на кожу, закупоривая поры. Обратитесь к косметологу, который поможет определить тип кожи и подобрать оптимальные средства для ухода за лицом.

Маски для лица от прыщей: ищем подходящий вариант

В косметических магазинах сейчас можно найти огромное количество разных масок, обладающих противовоспалительным и очищающим действием. Однако любая из них может оказаться настоящей пустышкой, и все обещания маркетологов вы выбросите вместе с упаковкой этого средства. В этом случае надо приобретать проверенные косметические продукты, которые может прописать врач. Однако стоить такое лечение будет не малых денег.

В таком случае на помощь приходят народные рецепты. Такую маску вы без проблем сможете приготовить самостоятельно, а ее стоимость будет в разы меньше готового продукта.

Заживляющее и подсушивающее действие на прыщи оказывает маска из розовой или белой глины, которую можно приобрести в любой аптеке. Разведите глину вместе с теплой водой в стеклянной миске и нанесите на предварительно очищенное лицо. Оставьте до полного высыхания и смойте водой. Такую процедуру желательно проделывать два раза в неделю. Глина поможет успокоить кожу, подсушить воспаленные участки и снять покраснения.

Еще одно средство, способствующее заживлению воспалений и сужению пор — овсяная маска. Перетрите овсяные хлопья, добавьте ложку муки и яичный желток. Получившуюся смесь надо тщательно перемешать и нанести на лицо до полного высыхания.

Для ежедневного использования хорошо подходит настой ромашки. Заварите несколько пакетиков с цветками растения, остудите и перелейте в отдельную емкость. Отвар можно использовать ежедневно в качестве освежающего и очищающего тоника, который будет оказывать противовоспалительный эффект.

Воспаленные участки можно смазывать и соком алое, который давно известен своими целебными свойствами. Его можно изготовить самостоятельно, отделив мякоть от листка домашнего растения, либо купить в косметическом магазине.

В том случае, если домашние рецепты масок не помогают, а ситуация только ухудшается, необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы помочь своей коже стать чистой и красивой.