Сильно похудевшая Михалкова удивила поклонников 

Москва, 18 июля. Актриса Анна Михалкова удивила поклонников свежим фото, на котором она выглядит очень постройневшей.

Михалкова опубликовала в Instagram фото, на котором она предстала в светлом платье в цветочек. При этом лицо Анны Никитичны выглядит крайне исхудавшим.

«Какое удивительное лето … все время кажется, что будет что-то еще … что-то внезапное, неожиданно хорошее… и я все время готовлюсь к этой встрече! Точнее готова! Давай, лето! Я жду!» — подписала она пост.

Подписчики оказались крайне удивлены внешним видом актрисы.

«Аня! Ты, хочешь исчезнуть?! Переставай худеть!» — пишет в комментариях к фото пользователь под ником _bossya_.

«Уже можно поправляться начинать», — выразила мнение olyazemskaya.

«Вашу диету? Срочно», — добавила olgasergeevna_15.

Некоторые отметили, что на фото Михалкова похожа на свою мать Татьяну. А другие предположили, что на молодую Маргариту Терехову.

«На Маргариту Терехову, в молодости, похожи вы здесь», — предположила galina_nails___.

«Аня, вы на этой фотографии как одно лицо с вашей мамой. Вы очень красивая», — добавила san.56.

Ранее сообщалось, что дочь российской актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского частично оголилась ради красивых фотографий в цветочном поле. Мария Михалкова-Кончаловская опубликовала снимки в своем Instagram.

В своем посте девушка поинтересовалась у подписчиков, идут ли ей снимки на фоне полевых ромашек, и сообщила, что пришла на поле не только ради красивых снимков, но и для того, чтобы собрать гербарий. Стоит отметить, что Мария любит удивлять своих подписчиков. Девушка смело экспериментирует со своей прической и цветом волос, а также регулярно пополняет коллекцию своих татуировок.