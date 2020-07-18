Новак объяснил, почему не ждет изменения цен на нефть

Москва, 18 июля. Министерство энергетики России считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

По его словам, в министерстве не ожидают изменения цен на нефть, так как «рынок это уже имеет в виду».

«Сейчас (цена. — Прим. ФАН) держится уже месяц на уровне 40-43 доллара, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент», — рассказал Новак о диапазоне цен на топливо.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что реализация нового этапа соглашения ОПЕК+, предполагающего ослабление ограничений по добыче нефти с августа, в полной мере соответствуют актуальным рыночным тенденциям, передает RT.

Также Новак сообщал, что снижение спроса на нефть в июне составило около 10 млн баррелей в сутки по сравнению с 25 млн баррелей в сутки в апреле. По его словам, это свидетельствует о сбалансированности и стабильности рынка нефти.

Напомним, что страны-экспортеры нефти в апреле договорились сократить добычу топлива на 10 млн баррелей в сутки. Со временем данный показатель будет снижен до 8 млн баррелей, а затем — до 6 млн баррелей.