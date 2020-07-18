Сотрудник ФК «Урал» своими силами соорудил стадион для жителей местной деревни

Екатеринбург, 18 июля. Сотрудник пресс-службы футбольного клуба «Урал» Павел Завьялов своими силами соорудил футбольное поле в уральском селе Полдневое, где проживает менее 1,5 тыс. человек.

25-летний Завьялов рассказывает, что в этой деревне живут его бабушка и дедушка, у которых он в детстве проводил каждое лето.

«Мне было 13, когда появились электрические косилки и сосед скосил нам футбольное поле: обычное поле, просто без высокой травы. Вместо ворот — пеньки. До этого каждый играл на своей улице, а в 2007-м ребята объединились на поле, пока через 5 лет его без предупреждения не вспахали и не посадили подсолнухи», — вспоминает Павел.

Он жил в городе, занимался лыжами, футболом, айкидо и понимал, что у детей из деревни такого нет. Ему хотелось добавить в жизнь села футбол, так как все школьники его любили.

«Нам захотелось сделать собственный стадион — с разметкой, скамейками и трибунами: чтобы ребята играли, проводили турниры, просто занимались футболом», — рассказывает молодой человек.

Они с друзьями все делали собственноручно: вспахивали участок, ровняли поле культиватором, укатывали его бочками. После этого молодые люди за свои деньги купили семена газонной травы и самостоятельно засеяли поле.

«Ребята из деревни уже планируют играть в любительских играх, а выросли и заинтересовались футболом они на наших полях. Значит, провели детство с интересом», — говорит Павел.

Так как Завьялов является сотрудником ФК «Урал», то он также организует местным мальчишкам видеозвонки с футболистами екатеринбургской команды. Полузащитник Артем Фидлер помогает деревенской молодежи мячами, сетками и наградами на турнирах. Президент «Урала» Григорий Иванов в свою очередь подарил детям коллекционный кубок и клубную экипировку.