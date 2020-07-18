Сирия, 18 июля. В Дейр-эз-Зоре курдские боевики застрелили старейшину племени и проели серию рейдов. «Хайят Тахрир аш-Шам»1 ликвидировала в Идлибе двух террористов «Исламского государства»1. Протурецкие боевики арестовали журналистов в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери в Алеппо и Дейр-эз-Зоре при нападении неизвестных; сбили беспилотник в Хаме и провели ответный обстрел укреплений боевиков на юге Идлиба.

ВС Турции и союзные силы: провели воздушную разведку на юге Идлиба; в Алеппо нейтрализовали двух курдских боевиков.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): устроило засаду для солдат САА в Алеппо и установило бомбу на пути следования конвоя армии в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции правительственных войск на юге провинции и убила двух террористов ИГ в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели задержание в лагере «Аль-Хол» в Хасаке; в Дейр-эз-Зор стягивают подкрепления и арестовали 23 мирных жителей.

«Сирийская национальная армия» (СНА): передислоцировала свои силы в Хасаке; на севере Алеппо арестовала двух журналистов; в Ракке арестовала мирного жителя по подозрению в шпионаже.

Международная коалиция: совместно с курдскими боевиками провела рейд в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

По данным Telegram-канала Directorate 4, на подконтрольных протурецким боевикам территориях были зарегистрированы три новых случая коронавируса. Первым заболевшим стал врач, прибывший в город Аль-Баб из Турции. Всего в хоне операции «Щит Евфрата» было зарегистрировано 14 случаев заболевания, однако достоверность предоставленных «Сирийской национальной армией» сведений стоит под сомнением. В оккупированной зоне у жителей нет доступа к медицинским тестам на COVID-19.

Baladi News сообщает, что боевики «Сирийской национальной армии» арестовали двух журналистов у блокпоста Дейр-Балут, расположенном на стыке административных границ провинция Идлиб и Алеппо. При задержании у них изъяли видеокамеру и фототехнику. Ранее источник сообщал, что члены подконтрольной Турции группировки «Фейлак аш-Шам» арестовали пять журналистов в городе Африн.

Министерство обороны Турции сообщило днем, что в результате рейда на севере провинции были задержаны 2 боевика «Отрядов народной самообороны» (YPG). Деталей операции и точное место задержания курдских боевиков ведомство не сообщает.

Источник в сети Twitter @ QalaatAlMudiq передал, что в районе деревни Ханассер сирийские военнослужащие столкнулись со «спящей ячейкой» «Исламского государства». Террористы устроили засаду и обстреляли из винтовок автомобиль САА, ранив двух солдат.

Провинция Дейр-эз-Зор

Издание NORS передало, что «Демократические сил Сирии» разогнали с приминением оружия протестную акцию в поселке Аль-Джазри. Недовольство жителей вызвало убийство старейшины местного племени Рашида Мухаммада, который выступал ранее с резкой критикой действий самоуправления SDF.

Источник в сети Twitter @Spriter передал, что подкрепления «Демократических сил Сирии» в сопровождении авиации ВС США были сосредоточены у населенных пунктов Хавиджа, Дибан, Шхиль и Аль-Бусейра для проведения рейдов в этом районе. Всего за сутки в провинции были арестованы 23 мирных жителя, которых обвинили в пособничестве террористам.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что у города Меядин было обнаружено тело бойца Национальных сил обороны (NDF) с огнестрельным ранением. По информации местного источника, убитый нес ночной караул у блокпоста. Предполагается, что он мог стать жертвой террористов ИГ.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что очередное нападение «спящих ячеек» боевиков обернулось гибелью мирного жителя. Нападение неизвестных вооруженных лиц произошло в городе Умм аль-Меядин. Три человека в маске открыли огонь в магазине, смертельно ранив одного мужчину, уроженца города Насиб. По данным издания, общее число нападений боевиков в Даръа выросло до 566 случаев, зафиксированных с июля 2019 года. Число пострадавших достигло 378 человек, среди которых 103 — гражданские лица.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжились боестолкновения на линии разграничения сил правительственных войск и исламистских бандгрупп. Как сообщает агентство Step News, тяжелая артиллерия сирийской армии работала у населенных пунктов Сафухан, Аль-Акави, Аль-Бара и Кансафра. Как передает портал UFUK, террористы обстреляли из минометов позиции правительственных войск у деревень Аль-Фатира и Маарет ан-Насан. Источник в сети Twitter @NotWoofers сообщает, что в воздушном над позициями «Хайят Тахрир аш-Шам» утром были замечены 2 беспилотника турецкого производства Bayraktar.

Телеканал Halab Today передает, что силы безопасности «Хайят Тахрир аш-Шам» убили двух бывших членов «Исламского государства» в городе Идлиб: Абу аль-Харета и Абу Али, который занимал одну из административных должностей группировки в поселке Кафр-Дара. На прошлой неделе группировка также совершила рейд в городе Сармин, где ликвидировали Абдулу Раззака Абуда, бывшего подрывника ИГ.

На севере Хамы у административной границы с провинцией Идлиб также отмечались столкновения. Издание Al Masdar передало, что утром сирийские ПВО обезвредили несколько неопознанных беспилотников над поселком Ас-Саламия. Принадлежность дронов пока остается неизвестной.

Провинция Ракка

Издание Alkhabour передает, что в поселке Маадан группа неизвестных установила самодельную бомбу на пути следования военного конвоя сирийской армии. Информации о жертвах и пострадавших в результате взрыва бомбы пока не поступало. В установке СВУ подозревают террористов ИГ.

Как передает источник в сети Twitter @suriye_uadr, в городе Тель Абъяд боевики «Сирийской национальной армии» провели рейд и арестовали мужчину, которого обвинили в шпионаже в пользу курдских бандгрупп.

Провинция Хасака

Пресс-центр сил внутренней безопасности SDF «Асайиш» отчитался о ходе рейда в пятом секторе лагеря беженцев «Аль-Хол». Согласно предоставленной боевиками информации, была нейтрализована группа контрабандистов, которая помогала женам и родственникам террористов ИГ бежать из лагеря.

Источник в сети Twitter @ NotWoofers передал, что протурецкие боевики «Дивизии аль-Хамза» покинули свои позиции в городе Рас аль-Айн и передали свои блокпосты боевикам «Сирийской национальной армии». Ожидается, что крупные группировки покинут несколько городов после того, как в результате боев в последние месяцы они понесли тяжелые потери в живой силе.

1 Организация запрещена на территории РФ.