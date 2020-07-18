حصاد أخبار سوريا في 17 يوليو: الدفاعات الجوي السوري يصد هجوماً لطائرة بدون طيار في حماة ، تم القضاء على إرهابيين من تنظيم داعش في إدلب

سوريا ، 17 يوليو . صد الدفاع الجوي السوري هجوم لطائرة بدون طيار في حماة ، تم القضاء على إرهابيين من تنظيم داعش في إدلب .

مقتل إرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب

قامت بما يسمى " قوات الأمن " " بهيئة تحرير الشام " ( المحظورة في الاتحاد الروسي ) بتصفية عضوين سابقين في " الدولة الإسلامية " ( المحظورة في الاتحاد الروسي ) في مدينة إدلب ، المعروفين باسم أبو الحارث وأبو علي ، الذين احتجزوا في الماضي مناصب إدارية بداعش في قرية كفر كفردرعا . في وقت سابق ، شن متشددو هيئة تحرير الشام غارة على مدينة سرمين ، حيث قاموا بتصفية عبد الرزاق عبود ،الذي كان مدمراً لجماعة داعش و كان مرتبطا بسلسلة من عمليات اختطاف المدنيين .

الدفاع الجوي السوري يصد هجوم لطائرة بدون طيار في محافظة حماه

صدت الدفاعات الجوية السورية هجوما شنته طائرات مسيرة مجهولة في منطقة مدينة السلمية بمحافظة حماه .

إرهابيو النصرة يطلقون النار على قرى في محافظتي حلب وإدلب السوريتين

أطلق إرهابيو جماعة جبهة النصرة ( المحظورة في الاتحاد الروسي ) النار على ثلاث قرى في محافظتي إدلب وحلب السوريتين . صرح بذلك المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا .

وبحسب المركز ، فإنه لم يتم تسجيل أي قصف من قبل المسلحين الذين تسيطر عليهم تركيا خلال اليوم الماضي .

وقال الجنود الروس : " كان هناك قصف واحد لبلدة حنتوتين، وقصف واحد لبلدة داديخ في محافظة إدلب ، وقصف واحد لبلدة أورم الصغرى في محافظة حلب من مواقع جماعةجبهة النصرة الإرهابية ".

قام مسلحون موالون لتركيا بتعذيب رجل حتى الموت في الحسكة

عذب عناصر من فرقة الحمزة مواطن حتى الموت كان محتجزًا في مدينة رأس العين . وكانت الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن المسلحين اعتقلوه في ديسمبر 2019 بعد غارة على قرية نبع السلام .