Частный самолет упал в воды Байкала

Иркутск, 18 июля. Легкомоторный самолет с пассажирами аварийно сел на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.

Инцидент произошел в пятницу в Шибетском заливе пролива Малое море Байкала в Иркутской области. На воду аварийно сел частный самолет Як-12А. Предварительной причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.

В момент авиаинцидента в самолете находились пилот и три пассажира. Самолет планировал с высоты 300 метров и приводнился в трех метрах от берега.

Пассажирам помогли очевидцы и доставили их в фельдшерский пункт поселка Хужир. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Прибывшие на место спасатели достали самолет из воды.