Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов за 9 дней

Киев, 18 июля. Петиция с требованием отставки украинского президента Владимира Зеленского набрала требуемое количество голосов — ее подписали более 25,7 тыс. человек из 25 тыс. необходимых. Соответствующие данные размещены на сайте президента Украины.

Петиция с требованием отставки Зеленского была зарегистрирована на сайте президента Украины в начале июля. Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил, что Зеленский обещал уйти в отставку, в случае нарушения украинского законодательства. Сейчас петиция ожидает рассмотрения. Требуемое число голосов было набрано всего за 9 дней.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона!» — гласит текст петиции.

Ранее офис президента Украины сообщил, что Зеленский лично уведомил национальное антикоррупционное агентство о том, что он не внес в декларацию информацию о значительных изменениях в своем имущественном состоянии, нарушив таким образом закон. На Зеленского было составлено два административных протокола за несвоевременную подачу данных об изменениях в имущественном состоянии. После этого президент Украины задекларировал получение около 0,5 млн долларов от продажи имущества.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Украина рискует столкнуться с очередным кризисом, новым майданом и даже с потерей своей государственности. По его мнению, текущая ситуация в стране близка к кризису 2014-2015 годов. Бортник обращает внимание на рост региональных элит, а также на утрату Киевом безоговорочной поддержки Запада.