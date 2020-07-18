Дзюба и Азмун могут пропустить полуфинал Кубка из-за скандального видео в раздевалке

Москва, 18 июля. Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун должны быть отстранены от участия в матче Кубка России против «Спартака» и оштрафованы за имитацию полового акта в раздевалке. Об этом заявил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили.

«Нельзя закрывать глаза и на поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия», — подчеркнул Кавазашвили в интервью «Советскому спорту».

Представитель комитета по этике уточнил, что оба футболиста взрослые люди и являются примером для юных болельщиков.

«Мое мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внес предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России против «Спартака» и оштрафовать каждого на 300 тысяч», — добавил он.

Вызвавшая скандал сцена произошла в раздевалке «Зенита» сразу после победы над «Краснодаром». Инцидент попал на камеру, а после был размещен в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, футболисты отмечают победу, в это время в кадр попадает Азмун и Дзюба. Россиянин держит своего коллегу в характерной позе, облокотив на стол с шампанским, и изображает неприличные движения.

Позднее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые оскорбились и направили письмо главе комитета по этике РФС Семену Андрееву. Комитет по этике оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей.

Отметим, Азмун является подданным Ирана, где предусмотрена смертная казнь за любые проявления нетрадиционной сексуальной ориентации. Имитация полового акта не мусульманина (в данном случае Дзюбы) с мусульманином (Азмун) также может стать достаточным основанием для вынесения смертного приговора.