Восхищенные поклонники сравнили дочь Толкалиной с юной Моникой Беллуччи

Москва, 17 июля. Поклонники восхищены внешностью 19-летней дочери Любови Толкалиной Марии Михалковой-Кончаловской. Фанаты сравнили ее с юной Моникой Беллуччи из-за эффектного сочетания больших карих глаз и густых вьющихся волос.

Подписчики Толкалиной пришли к такому выводу, посмотрев одну из ее недавних фотосессий.

«Замечательное фото! Дочка похожа на юную Монику Беллуччи», — пишет 5hermes. «Какие же вы красивые обе, просто две сестрички не иначе!» — отмечает alexandra_cat1808. «Любочка, вы слышали высказывание: «Когда бог дает женщине дочь — это он делает ей комплимент». Это прямо про вас с вашей доченькой!» — комментирует omanzharova. «Какие вы красивые! Одно загляденье!» — написала anastasiakyrychenko.

Мария лишь недавно окончила школу, но уже успешно занимается бизнесом. Девушка разработала онлайн-программу для похудения. На данный момент в ее проекте задействовано уже 10 сотрудников. По ее словам, идея заняться бизнесом к ней пришла, когда она отвечала на вопросы подписчиков о похудении.

«Меня немного задевало, что люди в Сети чаще спрашивают не о моем творчестве, а о том, как я сбросила лишний вес. Но с другой стороны, это важная проблема для очень многих», — говорит Мария.

Ранее Любовь Толкалина рассказала, что во время пандемии коронавируса рассталась со своим возлюбленным, британским композитором Саймоном Бассом.