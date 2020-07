Восхищенные поклонники сравнили дочь Толкалиной с юной Моникой Беллуччи

Спасибо команде @7days_ru ♥️ скоро - скоро ждем! Photo @goncharovphilipp creative producer @tdemyan producer @taanzhitan stylist @motovitsafalameeva muah @elleonva interview @liskakarp cover @7days_ru

A post shared by Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) on Jul 11, 2020 at 1:26am PDT