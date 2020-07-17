Британская принцесса сыграла тайную свадьбу с итальянским миллионером

Лондон, 17 июля. Внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского миллионера Эдоардо Мапелли.

Как сообщает Daily Mail, закрытая церемония бракосочетания прошла в Виндзорском замке. Среди гостей были родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара, а также королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп, которые приходятся Беатрис бабушкой и дедушкой. Всего на церемонию пригласили около 20 человек.

Беатрис и Эдоардо должны были сыграть свадьбу в Королевской часовне Дворца Святого Джеймса в Лондоне 29 мая. Но планы расстроила пандемия коронавируса. Вместо грандиозного торжества пара решила провести семейную церемонию для самых близких.

Королева, которая наблюдала, как шестая из ее восьми внуков вышла замуж, поделилась своей радостью в разговоре с капитаном сэром Томом Муром, которого она посвятила в рыцари в Виндзорском замке спустя несколько часов после свадьбы.

«Сегодня утром моя внучка вышла замуж, и нам с Филиппом удалось туда добраться — очень приятно», — отметила королева.

Как отмечает издание, часовня, которая может вместить 180 человек, была идеальным выбором с учетом обязательного соблюдения социального дистанцирования. Это особенно важно, поскольку бабушке и дедушке невесты уже за 90, и они находятся в группе риска по COVID-19. Свадьбы до 30 человек в Британии допускаются, но с некоторыми ограничениями.

«В небольшой церемонии приняли участие королева, герцог Эдинбургский и близкие родственники. Свадьба состоялась в соответствии со всеми соответствующими государственными инструкциями», — говорилось в заявлении Дворца.

Беатрис, 31 год, и Эдоардо, 37 лет. Они являются давними друзьями, но начали встречаться в октябре 2018 года и обручились в сентябре прошлого года. Новоиспеченный муж принцессы имеет британское и итальянское гражданство. Он является сыном Никки Шейл и графа Алессандро Мапелли Моцци. Правда, они расстались, когда Эдоардо был еще ребенком. Также известно, что супруг Беатрис имеет сына от предыдущего брака.