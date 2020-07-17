Минобрнауки может повысить стипендию для студентов до 12 тысяч рублей

Москва, 17 июля. Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

В министерстве подчеркивают, что для этого потребуется существенное увеличение объема бюджетных ассигнований федерального бюджета.

«Минобрнауки РФ прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — отметил представитель министерства.

Напомним, что с 1 января текущего года МРОТ равен 12 130 рублям. Согласно данным Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре прошлого года по стране составил около 2 980 рублей.

Ранее стало известно, какие категории пенсионеров имеют право получить надбавку к выплатам. С этого месяца на прибавку до 3,5 тыс. рублей могут рассчитывать граждане, которые являются опекунами для детей до 18 лет. Также единовременную выплату в размере МРОТ смогут получить самозанятые пенсионеры, а также зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.