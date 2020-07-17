Юрист назвал продажу Аляски госизменой и потребовал расследовать «преступление»

Москва, 17 июля. Продажа Российской Империей собственной государственной территории — Аляски — это преступный заговор «русских князьков, проигравших в казино или карты» и государственная измена. Об этом заявил адвокат, юрист-международник Валерий Ванин.

«Нельзя говорить о договоре, когда нет договора, нет доказательств, и наглядно широкой публике вещать и показывать какие-то фотографии каких-то копий. Доктор наук, профессор, проверь, убедись. Не было никакого договора. Не имеет право суверенное государство продавать свои территории — это была государственная измена во все времена, — заявил юрист в эфире канала «Общественная служба новостей».

По словам Ванина, во все времена «на кол сажали за милую душу за такие вещи». Он отметил, что, согласно новой Конституции РФ, Россия стала правопреемницей как СССР, так и Российской Империи. В связи с этим появились «законные основания возбудить уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам», передает «ПолитНавигатор». Адвокат уверен, что экс-руководителей страны нужно привлечь к уголовной ответственности.

Ванин назвал факт продажи Аляски Соединенным Штатам «самой настоящей аферой», за которой стоят «проигравшиеся в казино или в карты князьки русские, которые через своих жен или родственников как-то оказали влияние на императора».

Отметим, 1 июля большинство россиян поддержало предложенные изменения в основной закон на общероссийском голосовании 1 июля. Теперь в обновленной версии конституции прописано об обеспечении территориальной целостности России, а также о запрете на призывы, направленные на отчуждение территорий.

Для обеспечения этой нормы парламентарии предложили внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП. Так, за публичные призывы в СМИ и Интернете к отчуждению территорий будет грозить штраф. Для граждан штраф составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.