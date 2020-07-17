Идущий на девятом месте в РПЛ «Спартак» объявил себя чемпионом Москвы

Москва, 17 июля. Московский «Спартак» разместил у себя в Twitter турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в которую включены лишь столичные клубы и их результаты в играх друг с другом.

На представленной таблице показано, что «Спартак» занимает первое место, набрав 11 очков. За ним следует «Динамо» (8 очков), ЦСКА (7 очков) и «Локомотив» (7 очков).

«Москва — красно-белая!» — отмечается в посте столичного клуба.

????⚪️ Москва — красно-белая!



Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020

Стоит отметить, что в общей таблице РПЛ дела у «Спартака» обстоят не так радужно. Красно-белые занимают лишь 9-ю строчку после 29-го тура чемпионата. В заключительном, 30-м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Рубином». Матч состоится в Казани 22 июля в 19.00 по московскому времени.

В 29-м туре РПЛ «Спартак» одержал крупную победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:0, тем самым прервав затяжную безвыигрышную серию в российском чемпионате.