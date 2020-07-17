Россияне с детьми могут получить выплату в 23,5 тыс. рублей

Москва, 17 июля. Российские семьи с детьми смогут получить выплаты размером в 23,5 тыс. рублей на каждого члена семьи, сообщила председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты РФ Ирина Волынец.

Как уточнила Волынец, выплата будет предназначаться для родителей-одиночек. Инициативу уже направили в правительство и Госдуму. Если инициативу одобрят, на выплату в 23,5 тыс. рублей смогут рассчитывать все члены семьи.

«Это должны быть доплаты до достижения уровня двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, то есть это адресная выплата, которая высчитывается из среднемесячного дохода каждой семьи, где есть одинокие родители», — цитирует Волынец PRIMPRESS.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России намерен продолжать оказывать в дистанционном формате либо по записи услуги по назначению пенсий и социальных выплат. Решение принято в связи с пандемией, ведомство планирует работать в таком режиме до конца года.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале, гражданам предоставлена возможность оформлять услуги через Интернет или по телефону. От них не потребуется письменных заявлений. Назначение выплат и пенсий будет осуществляться исходя из документов, которые есть у специалистов ПФР. При необходимости, они могут получить их у других государственных органов.