Украинские «доказательства» по MH17 названы фейком из-за монтажных склеек

Москва, 17 июля. Российский военный корреспондент Юрий Котенок высказался о расследовании крушения малайзийского самолета Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом. В своем Telegram-канале Котенок прокомментировал аудиоматериалы, которые были предоставлены Совместной Следственной группе Украиной в качестве доказательств того, что пассажирский лайнер якобы был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК «Бук». Журналист заявил, что записи, фигурирующие в материалах дела, являются очередным фейком, который не может являться уликой, сообщает информационное издание «Царьград».

Котенок объяснил, что Киев предоставил пленку, на которой записаны якобы перехваченные СБУ переговоры ополченцев, датированные 16 июля 2014 года. Однако запись, которая, по мнению представителей Украины, должна подтвердить официальную версию Запада о крушении MH17, вызывает большое количество вопросов. На украинских «доказательствах» нашли монтажные склейки, а сама беседа двух людей, которых выдают за ополченцев, построена совершенно нелогично.

«Например, из разговора становится понятно, что украинские самолеты начали бомбить ДНР в ночь на 17 июля. При этом сама запись сделана 16 июля в 19 часов 09 минут. То есть один из собеседников вещал из будущего», — указывает Котенок.

Кроме того, военный корреспондент обратил еще на один необычный момент записи — в самом конце можно расслышать очень странную реплику: «Если это то, что думаю, я тебя пристрелю». Необычная фраза, прозвучавшая на записи, показывает, что «доказательства» Украины являются ничем иным, как очередным неудачным фейком.

«Один фрагментик липового перехвата СБУ, который представлен в качестве «доказательства» нахождения «Бука» в Донбассе. Это доказательства?», — резюмировал Юрий Котенок.

Ранее экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский, комментируя расследование крушения лайнера MH17 в Донбассе, заявил, что следствие намеренно затягивает судебный процесс, пытаясь без каких-либо доказательств и фактов притянуть необходимую им версию.