Верховный суд Великобритании перенес сроки решения по долгу Киева перед Москвой

Лондон, 17 июля. Верховный суд Великобритании примет окончательное решение по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям не раньше осени, сообщает РИА Новости.

Решение по долговому спору ожидалось этим летом, однако из-за пандемии коронавируса его принятие было перенесено. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, долг Киева на конец 2019 года с учетом штрафов за просрочку составлял 4,5 млрд долларов.

«В ближайшие месяцы решение по данному делу не планируется. В июле и августе точно не будет», — сообщил официальный представитель суда.

Напомним, что суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, но позже допустил по нему дефолт.

Министерство финансов РФ подало иск в Высокий суд Лондона и весной 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 млрд долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 млн долларов, а также проценты. Отмечается, что каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тыс. долларов.

Осенью 2018 года Украина попыталась оспорить решение суда, однако в Лондоне ей отказали в рассмотрении трех из четырех оснований для обжалования. В суде заявили, что четвертый аргумент Киева (выпуск еврооблигаций под давлением Москвы) не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта, предусматривающего легализацию казино и игорных домов на территории страны. Также украинские депутаты подняли вопрос введения налога на проституцию. По мнению авторов инициативы, нововведения позволят пополнить бюджет для погашения задолженности перед Международным валютным фондом.