Двое родственников Бородиной стали жертвами молнии

Москва, 17 июля. Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что боится молнии из-за трагедии: двое членов ее семьи погибли.

Бородина в пятницу отвечала на вопросы пользователей в сторис Instagram. Один из фолловеров поинтересовался, боится ли она сильной грозы.

«У меня прабабушку молнией убило», — сообщила Бородина, добавив, что злой рок на этом не остановился, и в Италии также от удара молнией погиб еще один родственник.

В конце июня телеведущая поспорила со своими подписчиками на один миллион рублей. Она призналась, что устала от постоянных обвинений в злоупотреблении услугами косметологов и пластических хирургов. По словам Бородиной, она никогда не делала пластических операций. Подписчики телеведущей же уверены, что она сделала губы и изменила форму носа.

Телезвезда написала, что следит за своей внешностью, «как и любая нормальная женщина, которая себя любит». Не выдержав нападок со стороны фолловеров, она призвала хейтеров согласиться поспорить с ней на миллион рублей, что ее губы настоящие. Для этого она предложила посетить вместе с ней узи губ, чтобы удостовериться, что геля в них нет.