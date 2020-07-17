Сирия, 17 июля. В Дейр-эз-Зоре курдские боевики застрелили старейшину племени. Неизвестные установили бомбу на пути следования конвоя САА в Ракке. В зоне контроля протурецких боевиков растет число зараженных коронавирусом. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери в Дейр-эз-Зоре при нападении неизвестных.

«Сирийская национальная армия» (СНА): провела рейд в Ракке и арестовала мирного жителя.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в убийстве бойца Национальных сил обороны в Дейр-эз-Зоре и установке СВУ на пути следования конвоя САА в Ракке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в лагере «Аль-Хол» в Хасаке арестовали группу контрабандистов; в Дейр-эз-Зоре застрелили старейшину племени.

Провинция Алеппо

По информации Telegram-канала Directorate 4, в подконтрольной протурецким боевикам зоне операции «Щит Евфрата» были зарегистрированы три новых случая коронавируса. Первым заболевшим стал врач, прибывший в город Аль-Баб из Турции. Вместе с семьей он был направлен в карантин, однако после этого диагноз подтвердился у трех его коллег из медицинской группы. Всего за неделю было выявлено еще 11 случаев коронавируса, однако достоверность предоставленных «Сирийской национальной армией» сведений стоит под сомнением, так как в оккупированной зоне у жителей нет доступа к медицинским тестам на COVID-19.

Провинция Дейр-эз-Зор

Издание NORS передало, что боевики «Демократических сил Сирии» застрелили в поселке Аль-Джазри старейшину местного племени Рашида Мухаммада. По данным источника, убитый старейшина давно конфликтовал с администрацией SDF и призывал племена поддержать коренное арабское население, притесняемое боевиками. «Демократические силы Сирии» неоднократно пытались арестовать старейшину, но под давлением родоплеменного союза отпускали его на свободу. Убийство Мухаммада Хусейн привело к массовой демонстрации у штаб-квартиры SDF, но боевики разогнали протестующих, открыв огонь из автоматов в воздух.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что у города Меядин было обнаружено тело бойца Национальных сил обороны (NDF) с огнестрельным ранением. По информации местного источника, убитый нес ночной караул у блокпоста. Предполагается, что он мог стать жертвой террористов «Исламского государства». К расследованию произошедшего были привлечены службы внутренней безопасности САА.

Провинция Ракка

Издание Alkhabour передало, что в поселке Маадан неизвестные установили самодельную бомбу на пути следования военного конвоя САА. Информации о пострадавших в результате взрыва не поступало. В установке СВУ также подозревают террористов ИГ.

Источник в сети Twitter @suriye_uadr сообщает, что в городе Тель Абъяд боевики «Сирийской национальной армии» провели рейд и арестовали мужчину, которого обвинили в шпионаже в пользу курдских бандгрупп. Доказательств вины арестованного боевики не предоставили.

Провинция Хасака

Пресс-центр сил внутренней безопасности SDF «Асайиш» отчитался о ходе рейда в пятом секторе лагеря беженцев «Аль-Хол». Согласно предоставленной информации, после обысков в лагере была нейтрализована группа контрабандистов, которая помогала женам и родственникам террористов ИГ бежать из лагеря.

1 Организация запрещена на территории РФ.