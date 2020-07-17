Лавров и глава МИД ОАЭ высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии

Москва, 17 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с эмиратским коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки, говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор двух министров состоялся по инициативе Абу-Даби.

Главы дипломатических ведомств в ходе разговора затронули вопросы дальнейшего укрепления многоплановых связей России и ОАЭ. Также они уделили особое внимание задачам практической реализации договоренностей, достигнутым ранее.

Министры также высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии.