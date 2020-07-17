Лавров и глава МИД ОАЭ высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии

Москва, 17 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с эмиратским коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки, говорится в сообщении МИД РФ.
Разговор двух министров состоялся по инициативе Абу-Даби.
Главы дипломатических ведомств в ходе разговора затронули вопросы дальнейшего укрепления многоплановых связей России и ОАЭ. Также они уделили особое внимание задачам практической реализации договоренностей, достигнутым ранее.
Министры также высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии.
«При рассмотрении складывающейся на Ближнем Востоке и севере Африки ситуации было высказано общее мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий и комплексного политического урегулирования конфликтов в Ливии и других «горячих точках» региона», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.