Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров и глава МИД ОАЭ высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии

234
0 Оставить комментарий

Лавров и глава МИД ОАЭ высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии

Москва, 17 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с эмиратским коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки, говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор двух министров состоялся по инициативе Абу-Даби.

Главы дипломатических ведомств в ходе разговора затронули вопросы дальнейшего укрепления многоплановых связей России и ОАЭ. Также они уделили особое внимание задачам практической реализации договоренностей, достигнутым ранее.

Министры также высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии.

«При рассмотрении складывающейся на Ближнем Востоке и севере Африки ситуации было высказано общее мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий и комплексного политического урегулирования конфликтов в Ливии и других «горячих точках» региона», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Новости партнеров

Источник: МИД РФ
Новости партнеров