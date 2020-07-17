Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста

Киев, 17 июля. В случае полномасштабных военных действий на Черном море группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена на протяжении 36 часов. Таким мнением поделился украинский военный эксперт Михаил Гончар.

Он утверждает, что если начнутся боевые действия, то Крымский мост якобы «будет быстро уничтожен». По словам Гончара, таким образом «замкнется» пространство вокруг военных РФ.

Украинский эксперт не исключает, что во время учений «Кавказ-2020» будет разрабатываться переброска сил и средств с задействованием Крымского моста.

«В случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — заявил Михаил Гончар.

Министр обороны Украины недавно сообщил, что Киев проведет военные учения в ответ на российские маневры «Кавказ-2020», передает RT.

До этого Михаил Гончар заявлял, что уничтожение российского газопровода «Северный поток — 2» должно быть приоритетной задачей для Украины. По его словам, США введут очередные санкции против России и если это не остановит «Газпром», то Вашингтон якобы признает Москву «спонсором терроризма».