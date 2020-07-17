Гаспарян рассказал, к чему приведет ввод миротворцев в Карабах



Москва, 17 июля. Российский политический обозреватель и журналист Армен Гаспарян высказался о военном конфликте, который с новой силой вспыхнул между Азербайджаном и Арменией. По мнению эксперта, ввод миротворческого контингента на границу двух страну не позволит организовать полноценное мирное урегулирование.

В интервью информационному изданию «Украина.ру» Гаспарян выразил мнение, что Россия и другие соседние страны не смогут повлиять на ход военных действий между Баку и Ереваном. Политолог уверен, что миротворческая миссия, которая может быть организована для решения военного противостояния, не остановит вялотекущий конфликт двух стран. Это обусловлено прежде всего наличием внешних политических сил, выступающих за эскалацию боевых действий — на стороне Азербайджана будет выступать Турция, а Армения будет прислушиваться к советам влиятельной армянской диаспоры, находящихся за рубежом.

«Это замкнутый круг. Из него не выйти никак. Они все равно будут воевать. Если бы можно было взять и перенести куда-то территорию, то тогда можно было бы развести края. Но у вас же это не получится никак. А все попытки заговорить о каком-то компромиссе — предательство национальных интересов», — уверен Гаспарян.

Кроме того, по мнению политического эксперта, мирное урегулирование между странами не принесет каких-либо результатов, поскольку конфликт между странами длится уже около 100 лет. В это же время большое влияние на ситуацию оказывает и религиозный фактор.

12 июля на северном участке армяно-азербайджанской границы произошло вооруженное столкновение военнослужащих Армении и Азербайджана, передавал RT. В Баку заявили, что армянские Вооруженные силы предприняли попытку артиллерийского удара. В Ереване же объяснили, что эскалация произошла из-за провокационных действий азербайджанской стороны.

Военный эксперт Александр Запольскис заявил ранее, что военный конфликт между Арменией и Азербайджаном завершится лишь тогда, когда эти страны вернутся в состав РФ.