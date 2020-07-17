Сатановский объяснил внезапную проверку войск РФ «началом большой войны»

Москва, 17 июля. Востоковед и экономист Евгений Сатановский прокомментировал информацию о том, что президент России Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. Эксперт связал это с обострением между Азербайджаном и Арменией.

По мнению Сатановского, отношения между Баку и Ереваном сейчас могут легко «перейти в катастрофическую фазу». Он говорит, что на лидеров Азербайджана и Армении давят «уличные настроения». Также эксперт отмечает участие в эскалации иностранных государств. Он напомнил, что США имеют в Армении крупное посольство, а Азербайджану уже выразила поддержку Турция. Сатановский говорит, что для Вашингтона данный конфликт является поводом осложнить жизнь Москве, а Анкара хочет обозначить свои геополитические претензии на регион.

Политолог подчеркивает, что Россия является единственным государством, которое реально хочет погасить конфликт.

«Российское руководство сегодня объявило о внезапной проверке войск. И будут учения в Западном военном округе и Южном военном округе. Что такое ЮВО – это понятно. Это как раз то самое место», — рассказывает Сатановский.

По его словам, так называемая «большая война» уже началась и МИД РФ делает все возможное, чтобы повлиять на ситуацию.

Напомним, что 12 июля на северном участке армяно-азербайджанской границы произошло вооруженное столкновение военнослужащих Армении и Азербайджана. В Баку заявили, что армянские Вооруженные силы предприняли попытку артиллерийского удара. В Ереване же объяснили, что эскалация произошла из-за провокационных действий азербайджанской стороны.