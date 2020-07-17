Историк уверен, что советская власть не планировала убийство семьи Романовых

Москва, 17 июля. Советская власть не планировала убивать Николая II и его семью, убежден историк-религиовед Николай Сапелкин.

Расследование убийства семьи Романовых возобновили в 2015 году, и, по мнению историка, больше ясности в деле пока не стало. Во время первоначального следствия в 90-х не использовали историко-архивные сведения, а сейчас экспертиза, как указал историк, занимается и этим направлением.

«Мы понимаем, что советское правительство не было заинтересовано в гибели царской семьи. Ни сам Ленин, ни ближайшее его окружение», — сказал Сапелкин в интервью «Звезде».

По его мнению, Ленин хотел отдать последнего российского императора суду, но его убили «странным образом». Большевики, как считает историк, не знали обстоятельств трагедии.

«Потому что, как известно, записка Якова Юровского, когда ее подвергли детальному изучению и стали проводить на ее основании экспертизы, показалась совершенным вымыслом. И, судя по всему, первые сообщения об убийстве царской семьи были адресованы не советской аудитории, а зарубежной», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее другой историк Николай Сванидзе назвал главного виновника расстрела царской семьи. По его мнению, к «садистскому убийству» семьи Романовых причастен Ленин.