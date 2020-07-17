Взрыв прогремел у станции метро в Киеве, есть пострадавшие

Киев, 17 июля. Взрыв прогремел возле станции метро «Шулявская» в Киеве, пострадал один человек, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в пятницу в 20.10 (время совпадает с московским). В полицию поступило сообщение, что на проспекте Победы у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв.

«На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается», — сообщили правоохранители.

На месте вместе с оперативниками работали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Они обследователи прилегающую территорию, чтобы убедиться что, там не осталось каких-либо опасных предметов.

В начале июля сообщалось, что в украинском городе Полтава неизвестный кинул гранату в офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Согласно имеющейся информации, секретарь отделения чуть не погибла при взрыве. Офис ОПЗЖ располагается на первом этаже здания, а ведущее в один из кабинетов окно было открыто. В рабочее время к нему подбежал человек в маске и забросил гранату. Представители партии винят в произошедшем украинских неонацистов.