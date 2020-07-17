Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян

Москва, 17 июля. Реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 8% в годовом выражении во втором квартале 2020 года, сообщает Росстат.

Реальные располагаемые денежные доходы — это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Денежные доходы (в среднем на душу населения) снизились во втором квартале на 4,8% по сравнению с прошлым годом, составив 32,854 тыс. рублей. За полгода падение составило 0,4%.

Согласно данным Росстата, реальные зарплаты в России в мае выросли на 1% по сравнению с маем прошлого года после снижения на 2% в апреле. За январь — май среднемесячная начисленная зарплата выросла на 6,2%.

Ранее в пятницу Минтруд РФ прокомментировал данные по безработице в стране. По данным источника Федерального агентства новостей в ведомстве, ситуация в этой сфере по-прежнему остается сложной. В июне уровень безработицы составил 6,2%. При этом темпы прироста безработицы снижаются. Если в апреле этот показатель вырос на 1,1 процентный пункт, в мае — на 0,3 процентных пункта, в июне — на 0,1 процентный пункт.

На фоне ситуации, сложившейся из-за эпидемии COVID-19, граждане, потерявшие работу, стали гораздо чаще по сравнению с началом текущего года обращаться в центры занятости.