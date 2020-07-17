Баранец: имперские амбиции Эрдогана в Ливии схожи с провалившимися планами Гитлера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает захватить ливийскую нефть, это он оправдывает лицемерными заявлениями о якобы законности своего вмешательства по просьбе утратившего свою легитимность «правительства» в Триполи. Так военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец прокомментировал сегодняшнее агрессивное заявление турецкого лидера.

«Поддержка легитимных властей Ливии продолжится. Все действия Анкары в зоне ливийского конфликта законны», — цитирует слова Эрдогана турецкое информационное агентство Anadolu.

В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей полковник в отставке рассказал, с какой целью Анкара продолжает оказывать военную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

По словам собеседника ФАН, боевики, захватившие значительную часть североафриканской страны, не имеют никакого права называть себя законной властью Ливии. Он добавил, что заявление турецкого главы является лишь попыткой отвлечь внимание международного сообщества от разграбления Анкарой энергоресурсов Ливии.

Баранец обратил внимание на то, что президент Турции, говоря о Ливии, преподносит все в выгодном для себя свете. Именно поэтому Эрдоган и подчеркивает якобы законность «правительства» в Триполи, которое еще в 2018 году утратило свою легитимность, напоминает Баранец.

«Это кого [Реджеп Тайип] Эрдоган называет законной властью Ливии, так называемое Правительство национального согласия? Таким лживым, лицемерным заявлением турецкий лидер пытается оправдать свои действия, за которые его критикует целая группа достаточно влиятельных стран. Франция, Египет и другие государства открыто сказали Эрдогану, что он влез не в свое дело, решив отхапать кусок ливийской территории. Турецкий президент сегодня занимается расширением турецкого влияния. Эрдоган так вцепился в Ливию, потому что ему очень хочется завладеть природными ресурсами этой страны», — объяснил цель заявления турецкого президента полковник в отставке.

Кроме того, военный обозреватель «Комсомольской правды» обратил внимание на то, что Турция крайне агрессивно ведет себя, осуществляя прямую интервенцию в Ливию. Он сравнил захватнические амбиции Эрдогана в Северной Африке и на Ближнем Востоке с нацистскими замашками Адольфа Гитлера в первой половине XX столетия. При этом эксперт выразил уверенность в том, что турецкие власти ответят за свои преступления против ливийского народа, поскольку уже многие страны выступают против продолжающейся эскалации внутриливийского кризиса руками турок.

«У Эрдогана сейчас слишком развязаны руки, его позиция на Ближнем Востоке напоминает чем-то мне гитлеровское стремление по захвату жизненного пространства. Мы помним, когда [Адольф] Гитлер начинал Вторую мировую войну, он говорил, что Германии тесно и необходимо расширяться, что мы захватим полмира», — подытожил Виктор Баранец.

Напомним, в соответствии со Схиратскими соглашениями ПНС Ливии утратило свой мандат еще в январе 2018 года и с тех пор является незаконным. Турция же по-прежнему продолжает оказывать военную поддержку полностью зависимому от нее режиму Файеза Сарраджа, рассчитывая при помощи вооруженных группировок в Триполи и сирийских террористов-наемников захватить под свой контроль так называемый Ливийский нефтяной полумесяц.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об официальном обращении Высшего совета шейхов и старейшин Ливии к Египту с просьбой оказать помощь братскому ливийскому народу в борьбе с турецким вмешательством. Власти соседнего государства уже неоднократно выражали озабоченность из-за эскалации ливийского кризиса на фоне интервенции Анкары. Египетский глава Абдель Фаттах ас-Сиси после игнорирования Турцией и ПНС предложенной им «Каирской декларации» обозначил своеобразную «красную линию», протянувшуюся от прибрежного города Сирт до авиабазы ЛНА Аль-Джуфра.