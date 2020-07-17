Родители Насти Тропицель объяснили, почему винят в гибели дочери ее парня

Москва, 17 июля. Родители погибшей в ДТП на Бали Насти Тропицель продолжают подозревать ее бойфренда в причастности к трагедии. Они утверждают, что ее парень Виктор мог давать ей наркотические вещества.

Родители погибшего блогера убеждены, что Виктор негативно влиял на девушку. По их словам, он жил за ее счет. Отец говорит, что слишком поздно узнал об их отношениях, не сумев их предотвратить. Родители отмечают, что не узнают дочь на ее последних видео.

«Это уже не Настя. Это мотылек, который попал в паутину. Потом в Интернете все начали писать, что она, видимо, уже употребляет. Возможно, Витя ей вечерами что-то подмешивал или чаи какие-то давал…» — рассказывают убитые горем родители.

Также они возмущены тем, что Виктор позволял себе откровенные сообщения в социальных сетях об их интимной жизни.

«Мне начали все это присылать. Я кусками посмотрел… Там много слов, которых я даже не знаю. Я только про БДСМ слышал, а там еще круче. Он ее связывал, измывался над ней так, что она рыдала», — говорит отец Насти Тропицель.

Отец говорит, что ему удалось раскрыть темное прошлое Виктора, работающего мотоинструктором. По словам мужчины, многие ученики Виктора жаловались на его непрофессионализм, некоторые даже получали тяжелые травмы. Также родители указали на то, что после смерти Тропицель с ее счетов начали пропадать деньги.

Ранее сообщалось, что на Серафимовском кладбище Петербурга состоялись похороны погибшей Насти Тропицель. Незадолго до смерти блогер завещала родным кремировать ее тело. Родители выполнили обещание. Часть праха была захоронена в ее родном Петербурге, а часть развеяна на Бали. До этого мать блогера опубликовала ее последнее видео. На опубликованных кадрах видно, что девушка вместе с молодым человеком мчит по трассе на спортивном мотоцикле.