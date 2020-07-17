Соседов «разрешил» Долиной пользоваться «уникальным правом» нарушать ПДД

Москва, 17 июля. Музыкальный критик Сергей Соседов неожиданно встал на сторону певицы Ларисы Долиной, которая оказалась в центре внимания из-за откровенного заявления об «уникальном праве» нарушать ПДД.

Народная артистка похвасталась «специальным документом», который позволяет ей в исключительных случаях нарушать правила дорожного движения. По ее словам, все гаишники знают номер ее машины, поэтому даже если они фиксируют нарушение, то не штрафуют звезду сцены. Такое заявление возмутило россиян, которые не понимают, почему у 64-летней певицы такие привилегии.

Соседов был восхищен честностью и открытостью певицы, которая не стесняется признаваться многомиллионной аудитории в своих «уникальных правах».

«Это было настолько честно и откровенно, что я ей просто рукоплещу. Она всегда такая: скажет, как отрубит! На любой вопрос у Долиной всегда есть четкий ответ. Она никогда не лавирует, не пытается отвечать шуточками-прибауточками!» — сказал критик в интервью изданию «Собеседник.ру».

Он раньше подозревал, что звезды пользуются особыми правами, в том числе на дороге. Но ни один из знаменитых артистов открыто не заявлял об этом, уверил Соседов.

Музыкальный критик подчеркнул, что закон должен быть един для всех. По его словам, он бы не дал «специальную справку» большинству звезд, но разрешил бы ездить на дороге на особых условиях Долиной. Он уверен, что артистка будет пользоваться этим правом, действительно, в крайних случаях, например, если будет опаздывать в аэропорт или на концерт.