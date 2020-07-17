Нехватка средств в бюджете ООН грозит массовым голодом в Судане

Нью-Йорк, 17 июля. Пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН предупредил о вероятном продовольственном кризисе в Судане.

По словам Дюжаррика, в Судане, особенно в провинции Северный Кордофан, наблюдается острая нехватка продовольствия. В стране уже 9,6 миллиона граждан, испытывающих недостаток продуктов питания, и эта цифра будет увеличиваться.

В качестве причин сложившейся ситуации названы перемещение населения в связи с конфликтами, высокий уровень инфляции и последствия пандемии COVID-19. Также Судан, по данным ООН, получил только 40% от запрошенных в этом году 1,4 миллиона долларов гуманитарной помощи.

Стефан Дюжаррик констатировал недостаточное финансирование продовольственной программы ООН. Можно предположить, что это связано с последовательной деятельностью президента США Дональда Трампа по сокращению взносов Соединенных Штатов в фонды организации.

Под руководством 45-го президента Штаты последовательно выходят из различных международных договоров. Это, к примеру, Тихоокеанское партнерство, из которого США вышли 23 января 2017 года. В тот же день Трамп инициировал переговоры по изменению НАФТА — соглашению о свободной торговле с Мексикой и Канадой. А 1 июня 2017 года глава Белого дома объявил о выходе из Парижского соглашения по климату. ДРСМД, ДОН, соглашение по Ирану, договоренности с Китаем и Северной Кореей — при Трампе внешнеполитическая деятельность США фактически превратилась в череду сплошных отказов от подписанных ранее документов.

Не обошел своим вниманием американский лидер и структуры ООН. За последние годы он прекратил членство Соединенных Штатов в ЮНЕСКО, мотивировав это «антиизраильской предвзятостью». Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры разом лишилась порядка 22% своего бюджета.

Совсем недавно Трамп объявил о выходе США из Всемирной ассоциации здравоохранения, являющейся, по сути, структурным подразделением ООН. После процесса выхода, в соответствии с уставом ВОЗ, членство США будет прекращено в июне 2021 года. Таким образом, сокращение бюджета организации скажется только в следующем году.

Три года назад Трамп инициировал общее уменьшение взносов США в бюджет ООН, что, вероятно, отразилось и на способности организации бороться с голодом в Судане.

При этом на сайте продовольственной программы ООН последнее сообщение о выделении Соединенными Штатами помощи той или иной стране появилось в ноябре прошлого года. С этого момента никакой информации не поступало, хотя развернувшаяся пандемия коронавируса уже привела к угрозе голода в ряде беднейших стран. Помощь пострадавшим оказывается всем миром, исключая Штаты.