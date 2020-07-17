Штурм рассказала о затяжной депрессии писательницы Шиловой 

Москва, 17 июля. Писательница Юлия Шилова находится в депрессии, и ее состояние с каждым днем только ухудшается. Сейчас автор детективов находится в больнице с травмой ноги, а после ее переведут в клинику неврозов. Об этом сообщила подруга писательницы, певица Наталья Штурм.

По словам артистки, 51-летняя Шилова уже несколько лет не может справиться с депрессией. Сейчас она находится в больнице, куда попала после падения с лестницы на металлические ступени.

«Причина падения проста — череда жизненных неурядиц, упадок сил, бессонница, измотанная нервная система. Юля еле стоит на ногах. На днях ей снимут гипс, и она ляжет в клинику неврозов. Юля тает на глазах», — рассказала Штурм «Собеседнику».

По словам певицы, причиной нервного расстройства писательницы стали мужчины. Она пережила несколько неудачных романов и так и не смогла найти спутника жизни.

«Ее просто измучили. Сколько мы знаем случаев, когда человека нужно спасать, а все просто проходили мимо», — добавила Штурм.

Отметим, в мае Шилова чуть не умерла из-за последствий разрыва силиконового грудного импланта, который установила еще в 90-х. Содержимое из порвавшегося импланта стало просачиваться в ткани, что могло привести к заражению крови. Писательница до последнего не могла поверить, что причиной болевых ощущений стал разрыв силиконового имплантата.

Позднее писательница сообщила, что сделала себе новую грудь и теперь чувствует себя хорошо.