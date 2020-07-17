США готовят против Турции из-за российских С-400

Вашингтон, 17 июля. Американские конгрессмены предложили ввести санкции против Турции за закупку у России С-400. Об этом сообщается на сайте конгрессмена Адама Кинзингера.

Законопроект под названием «Закон о противодействии экспорту российских вооружений» внесли в конгресс США Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол. В документе предлагают признать поставки С-400 «существенной сделкой», что по действующему американскому законодательству требует рестрикций.

Указывается, что Анкара игнорирует предупреждения НАТО и продолжает закупать российское вооружение.

Россия и Турция заключили в сентябре 2017 года соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф». Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Поставки С-400 Турции начались в июле прошлого года.

Вашингтон неоднократно делал выпады в адрес Турции из-за покупки российских вооружений. В ноябре прошлого года американская сторона пригрозила ввести санкции. Инициатива также предусматривает ограничение продаж американского оружия Анкаре.