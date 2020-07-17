Лысый Стас Пьеха с усами взорвал Интернет 

Москва, 17 июля. Известный российский певец Стас Пьеха шокировал фанатов резкой сменой имиджа. Исполнитель опубликовал в Instagram фото, на котором предстал с совершенно лысой головой и пышными усами.

«Доброй ночи, малята», — написал артист в посте и добавил хэштег «идитыпьеха».

Снимок певца буквально взорвал социальную сеть. Поклонники, судя по комментариям и количеству лайков, совершенно не ожидали такого преображения.

Некоторые подписчики заметили, что внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи теперь больше похож то ли на коллегу по сцене Александра Розенбаума, то ли на главного героя американского сериала «Во все тяжкие» Уолтера Уайта.

«Вот это ты выступил, мужик», — поразился боксер Дмитрий Кудряшов.

«Постарел лет на 200», — заметил пользователь под ником fediatishkov.

«Нельзя же так пугать», — отметил wolfieha__fan.

«Ну прям Брюс Уиллис, только наш», — считает igor.machikhin84.

«Блин, я бы испугалась, встретив ночью такого дядю», — призналась beauty_in_everything333.

«Господи, и не узнать… Мама дорогая», — поразилась naralitav.

Однако «на слово» артисту поверили не все. Некоторые интернет-пользователи усомнились в том, что известный певец решился на такие кардинальные изменения во внешности. Они предположили, что все дело, как обычно, в «фотошопе».

Пьеха комментарии без ответа не оставил и опубликовал в Instagram Stories фотографию, на которой запечатлен процесс бритья головы.

«Приближение осени…» — такую загадочную надпись оставил он на снимке.

Ранее новым имиджем удивила фанатов ведущая шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Журналистку привыкли видеть в массивных очках с темной оправой и короткой стрижкой, однако на опубликованном в Instagram Stories фото она предстала в совершенно ином образе. На фотосессии для журнала Allure Хромченко появилась с длинными нарощенными волосами и ярким макияжем.