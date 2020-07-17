Кедми объяснил, почему процесс по МН17 едва ли сдвинется с места

Москва, 17 июля. Суд в Нидерландах не заинтересован в том, чтобы найти настоящего виновника трагедии с малайзийским «Боингом», поэтому не занимается анализом данных о катастрофе. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми, оценивая прогресс по резонансному делу.

«Были опубликованы новые данные, которые требуют более внимательной проверки в суде. Но поскольку суд не занимается анализом никаких новых данных, да и старых тоже, то вся эта информация не имеет никакого значения», — объяснил он в комментарии «ПолитЭксперту», говоря о том, почему процесс не двигается с места.

Кедми отметил, что новые сведения о катастрофе ставят под сомнение те заключения и мнения, которые были высказаны в зале суда, и доказывают, что все предположения следственной группы совершенно безосновательны. По его словам, разбирательство вокруг этой катастрофы не вызывает ничего, кроме презрения, поскольку «официально и серьезно никто не хочет вести расследование».

Политолог уверен, что все пытаются сделать одно — назначить виновными Россию или защитников Донбасса.

«Все факты говорят (и те, которые были известны раньше, и тем более те, которые появились сейчас), что никакого отношения к этой катастрофе не имели защитники Донбасса и тем более Россия», — подчеркнул эксперт.

По мнению Кедми, катастрофа MH17 практически не отразилась на ситуации в Донбассе, а стала лишь дополнительным поводом для антироссийской пропаганды и голословного обвинения всех, кто пытается «повернуть Украину в нормальное направление жизни».

«Дело по MH17 — еще одно доказательство преступного режима, который установился в Киеве. И покровительства тех, кто привел к этому перевороту и продолжает поддерживать эти настроения на Украине», — заключил политолог.

Малайзийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донецкой области ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все, кто находился на борту, — 298 человек.

Расследованием трагедии занялась Международная следственная группа (JIT), которая быстро постановила, что пассажирский борт был сбит принадлежащей РФ ракетой ЗРК «Бук». Однако позднее из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что специалисты не нашли в районе крушения ни одного «Бука». Тем не менее катастрофа стала предметом для политических спекуляций и безосновательных обвинений в адрес РФ и республик Донбасса.

Россия неоднократно призывала провести полноценное и профессиональное расследование причин катастрофы и не подменять его «квазиследствием».