Минтруд прокомментировал ситуацию с безработицей в РФ

Москва, 17 июля. Рост потребительского спроса, прогнозируемый в ближайшее время, исправит ситуацию на рынке, заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, комментируя данные безработицы в стране.

По словам представителя министерства, ситуация в этой сфере по-прежнему остается сложной.

«По данным Росстата, в июне уровень безработицы составил 6,2%, — уточнил источник Федерального агентства новостей. — При этом темпы прироста безработицы снижаются. Если в апреле этот показатель вырос на 1,1 процентный пункт, в мае — на 0,3 процентных пункта, в июне — на 0,1 процентный пункт».

На фоне ситуации, сложившейся из-за эпидемии COVID-19, граждане, потерявшие работу, стали гораздо чаще по сравнению с началом текущего года обращаться в центры занятости.

На данный момент 60% безработных пользуются мерами государственной поддержки. Также популярен дистанционный порядок регистрации через отправку заявления и резюме с помощью портала «Работа в России». Всего по России зарегистрированы три млн граждан, которые заявили об отсутствии работы.

По прогнозу Минтруда, в текущем квартале количество безработных будет снижаться, а к началу четвертого квартала ситуация будет стабилизироваться.

Обращает на себя внимание исследование наиболее востребованных профессий, проведенное ВНИИ труда. Специалисты говорят, что спрос на ряд профессий, оказавшихся невостребованными в период пандемии, постепенно восстанавливается. Прежде всего, речь идет о сферах торговли и обслуживания.

Уже сейчас, согласно проведенному анализу ситуации, спрос на продавцов-кассиров приблизился к февральскому уровню. При этом спрос на водителей, многие из которых потеряли работу во время кризиса, превысил показатели февраля. Уровень зарплат также постепенно возвращается к докризисному состоянию.

В Минтруда также обращают внимание на меры государственной поддержки семей с детьми, реализованные в связи с вызванным пандемией кризисом.

«Для поддержания доходов граждан был принят целый ряд мер, в том числе – дополнительные выплаты семьям с детьми от 0 до 3 лет в апреле-июне, от 3 до 16 лет в июне, от 0 до 16 в июле, ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, увеличение максимального пособия по безработице в полтора раза, минимального пособия по безработице в три раза, введение дополнительной выплаты на детей для безработных граждан по три тысяч рублей на каждого ребенка», — рассказали в ведомстве, напомнив, что меры соцподдержки граждан стали доступнее в дистанционном формате.

В частности, в удаленном режиме теперь доступно установление и продление инвалидности, а также назначение и продление пенсий по инвалидности. Кроме того, дополнительные выплаты на детей можно получить, заполнив электронное заявление.

В Минтруда считают, что улучшение обстановки на рынке труда и восстановление потребительского спроса положительно скажутся на росте уровня реальных доходов граждан РФ.

Напомним, что коронавирусная инфекция, которая начала распространяться в китайском городе Ухань с конца прошлого года, коснулась практически все страны мира. В связи с этим большинство государств во избежание распространения коронавируса были вынуждены ввести ряд ограничительных мер, оказавших негативное влияние на экономику. По мнению экспертов, Россия выходит из этой непростой ситуации с наименьшими потерями.