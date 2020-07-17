Испанские ученые рассказали о новом симптоме коронавируса

Мадрид, 17 июля. Испанские ученые выявили новый симптом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.

Речь идет об энантеме в ротовой полости — сильной сыпи на слизистой оболочке. Как выяснили специалисты, сыпь была у 29% пациентов с новым типом коронавируса.

Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. Отмечается, что энантема появилась у людей примерно за два дня до других симптомов коронавируса.

Пока медики не могут сказать, насколько широко распространен новый симптом среди заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса.

Согласно последним данным, во всем мире было выявлено более 13,8 млн пациентов с коронавирусной инфекцией. Свыше 7,7 миллионов человек смогли победить опасную и инфекцию, почти 600 тысяч человек скончались.

Ранее французские ученые назвали характерный признак, который указывает на тяжелую форму коронавируса. Как оказалось, у людей выявлена нехватка интерферона типа I.