Лукашенко пообещал тет-а-тет сообщить Мишустину о «странных вещах» на белорусских выборах

Минск, 17 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что тет-а-тет расскажет о «странных вещах», происходящих во время кампании по выборам нового белорусского лидера.

«Думаю, один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас [в Белоруссии] сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят»,— отметил глава государства.

Лукашенко признался, что иногда подолгу задумывается над тем, почему возникают эти странности, а «получается всякое».

Белорусский лидер и российский премьер в пятницу встретились в Минске, куда представитель РФ прибыл для участия в заседании межправсовета вразийского экономического союза (ЕАЭС). Лукашенко также сообщил Мишустину, что ждет на своей территории встречи с коллегой из РФ Владимиром Путиным.

В Белоруссии началась кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек, двое получили отказ. Действующий лидер также участвует в борьбе. В случае победы очередной президентский срок станет для него шестым. Лукашенко управляет страной с 1994 года.

В начале лета он распустил правительство, и некоторые политологи предположили, что он мог сделать это с целью «взбодрить белорусское общество перед выборами и внушить ему какие-то надежды».