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Собянин назвал закрытие Москвы «абсолютно бессмысленным»

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Собянин назвал закрытие Москвы «абсолютно бессмысленным»

Москва, 17 июля. Закрыть Москву для россиян из других регионов невозможно, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник исключил возможность закрытия границ города, поскольку это «абсолютно бессмысленно». Он напомнил, что Москва — крупнейший транспортный хаб страны, и вопрос здесь не только в туристах. Миллионы людей постоянно приезжают в столицу на работу, уезжают в командировки и так далее.

«Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. <…> Москву сделать закрытым городом невозможно», — цитирует Собянина KP.Ru.

Собянин ранее объяснил, что справиться с последствиями пандемии коронавируса помогли Москве созданные резервные фонды («запас прочности»). Кроме того, в столице еще в начале эпидемии оперативно ввели ограничительные меры, что позволило сдержать распространение инфекции.

Собянин назвал закрытие Москвы «абсолютно бессмысленным»

По словам градоначальника, уже более 60% жителей Москвы обладают коллективным иммунитетом к коронавирусу. Мэр считает, что возникновение второй вспышки COVID-19 городу не грозит.

Тем временем эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что уже все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19. На данный момент эпидемия, по его словам, находится в стадии угасания.

Собянин назвал закрытие Москвы «абсолютно бессмысленным»

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Источник: KP.Ru
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