Санкт-Петербург, 17 июля. Время хороших новостей из Европы закончилось, теперь хорошие новости можно узнать только в России, и во многом благодаря усилиям Федерального агентства новостей, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов, выступая на церемонии награждения победителей конкурса «Хорошие новости России», проводимого редакцией ФАН ежегодно.

«У нас огромная позитивная повестка. Это у Европы счастье сзади, у России оно впереди. У нас светлое и достойное будущее. Я уверен, что наша страна будет не просто символом, но и реальной защитой для других стран. Это мы видим и по Востоку, где кто-то стремится удовлетворить свои корыстные интересы. Но наша страна — и Владимир Владимирович в своем интервью подчеркивал — она всегда выступала на стороне добра, защищая других может быть в ущерб себе. Кто-то это должен делать. Соответственно, кто-то должен нести хорошие новости. И то, что хороших новостей становится больше, во многом заслуга ФАН», — отметил парламентарий.

Среди прочего депутат поблагодарил коллектив Медиагруппы «Патриот» и ФАН за грамотное и емкое освещение голосование по поправкам в Конституцию РФ.